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GündemMilli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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Milli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

24.10.2026 - 20:36Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Eşsiz manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Nemrut Kalderası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Sonbahar renkleriyle dikkat çeken kalderada yüzlerce aracın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

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Milli park ilan edilmesinin ardından daha fazla dikkat çeken Nemrut Kalderası, son günlerde sonbaharın eşsiz manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

2Milli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Medyada yer alan görüntülerin de etkisiyle hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren kalderaya akın etti.

3Milli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaldera içerisine inen araçların sayısının artmasıyla birlikte yoğun trafik oluştu. Öğle saatlerine doğru kaldera içindeki yollar araçlarla dolarken, yoğunluk zirveye kadar ulaştı.

4Milli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede uzun süre trafik sıkışıklığı yaşandı.

5Milli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

"Ziyaretçiler geri dönmekte zorlandı"

Yoğunluk nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyerek geri dönmek zorunda kalırken, birçok ziyaretçi kalderanın içine inemeden yalnızca zirve noktasından manzarayı izleyip bölgeden ayrılmak durumunda kaldı. Saatlerce süren trafik yoğunluğu nedeniyle geri dönmek isteyen sürücüler de zor anlar yaşadı.

6Milli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bölgede yaşanan trafik kargaşası üzerine jandarma ekipleri kaldera içerisine inerek tedbir aldı. Ekipler, araçların kontrollü şekilde bölgeden çıkarılması ve trafik akışının sağlanması için çalışma yürüttü.

7Milli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Nemrut Kalderası'nda yaşanan yoğunluk, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısına karşı ulaşım ve trafik düzenlemesine yönelik tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

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