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Tünelde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı

24.10.2026 - 19:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Erhan SARI / YUSUFELİ (Artvin), (DHA)

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Artvin'in Yusufeli ilçesindeki tünelde seyreden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı kazada; 3 kişi yaralandı.

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Kaza, öğleden sonra Artvin-Yusufeli kara yolu üzerinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Tünelde seyreden sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada hurdaya dönen araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaza sonrası trafikte ulaşımda aksamalar yaşarken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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