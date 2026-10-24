Tünelde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı

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Kaza, öğleden sonra Artvin-Yusufeli kara yolu üzerinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Tünelde seyreden sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaza sonrası trafikte ulaşımda aksamalar yaşarken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.