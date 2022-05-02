Bursa'da, bayram namazÄ±nda Ulu Cami doldu

Bursa'da vatandaÅŸlar bayram namazÄ± iÃ§in tarihi Ulu Cami'ye koÅŸtu. Ulu Cami Ã¶nÃ¼nde yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±rken, iÃ§erde yer bulamayan vatandaÅŸlar avlularda namaz kÄ±ldÄ±. Tarihi Ulu Camii'nin yanÄ± sÄ±ra Emirsultan, YÄ±ldÄ±rÄ±m, HÃ¼davendigar ve MihraplÄ± gibi bÃ¼yÃ¼k camiler de doldu taÅŸtÄ±. Namaz sonrasÄ± tekbir ve dualar okunurken, vatandaÅŸlar birbiriyle bayramlaÅŸtÄ±.Â

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