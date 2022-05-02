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    Zonguldak’ta bayram coşkusu

    Zonguldak’ta Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı. Namaz sonrası protokol ve vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

    02.05.2022 - 07:30 | | İHA
    Zonguldak’ta bayram coşkusu

    Uzun Mehmet Camii’ne akın eden çok sayıda vatandaş 6 bin kişilik camiye büyük bir katılım sağladı. İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camii’nde kılınan namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

    Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

    Belediye tarafından namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.

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