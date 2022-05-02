GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
ABONE OL

Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Durak Köyü Camii'nde kıldı. Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki polis ve jandarma kontrol noktalarını denetleyen Bakan Soylu, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

02.05.2022 - 07:19 | | Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)-
Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Bakan Soylu güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Bakan Soylu güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Bakan Soylu güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Şırnak'taki programının ardından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki polis ve jandarma kontrol noktalarında incelemelerde bulunup, güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı. Bakan Soylu, daha sonra Şemdinli ilçesine bağlı Durak Köyü'ne giderek bayram namazını kıldı. Soylu namaz çıkışında, vatandaşlarla da bayramlaştı.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Bakan Soylu güvenlik güçleriyle bayramlaştı

    Bakan Soylu güvenlik güçleriyle bayramlaştı

    Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

    Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EGM: İstanbul'da görev yapan personelimize iki çeşit kumanya dağıtılmıştır

    EGM: İstanbul'da görev yapan personelimize iki çeşit kumanya dağıtılmıştır

    Sıradaki Haber
    Türkiye için sevindiren gelişme! SİHA hamlesi geldi, imzalar atıldı

    Türkiye için sevindiren gelişme! SİHA hamlesi geldi, imzalar atıldı

    Sıradaki Haber
    Irak'ta kum fırtınası! 400’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

    Irak'ta kum fırtınası! 400’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

    Sıradaki Haber
    Memurlara kötü haber! Bunu yapan yanar, meslekten atılma nedeni...

    Memurlara kötü haber! Bunu yapan yanar, meslekten atılma nedeni...

    Sıradaki Haber