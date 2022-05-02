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    Bayram alışverişi gece saatlerine kadar sürdü

    Bursa'da vatandaşlar gece saatlerinde bayram alışverişi yapmak için çarşıya akın etti. Gece saatlerinde yaşanan insan yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

    02.05.2022 - 07:18 | | İHA
    Bayram alışverişi gece saatlerine kadar sürdü
    Gece bayram alışverişi çılgınlığı havadan görüntülendi
    Gece bayram alışverişi çılgınlığı havadan görüntülendi
    Gece bayram alışverişi çılgınlığı havadan görüntülendi
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    Bursa'da 2 yıllık pandemi sürecinin ardından tekrar Ramazan Bayramını kutlayacak olan vatandaşlar, alışveriş için gece saatlerinde çarşıya akın etti. Vatandaşlar yiyecek ve giyim reyonlarında yoğunluk oluşturdu. Yaşanan insan yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

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