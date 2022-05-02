°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.63-0.13USD14.850.07ALTIN900.47-0.57
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamGeri dönüşüm fabrikasında yangın!
    HaberlerYaşam Haberleri Geri dönüşüm fabrikasında yangın!
    ABONE OL

    Geri dönüşüm fabrikasında yangın!

    Gaziantep’te dün akşam saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın itfaiye ekiplerini yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangını bin ton su ile 5 ton köpüğün kullanarak kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışması sürüyor.

    02.05.2022 - 07:13 | | İHA
    Geri dönüşüm fabrikasında yangın!

    Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. İddiaya göre bayram tatili nedeniyle kimsenin fabrikada olmadığı esnada fabrikadan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Fabrikanın depo kısmı bir anda alev almaya başlarken yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın tamamını esir alan alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Geri dönüşüm fabrikasında yangın

    Çevre fabrikalara sıçraması önlendi

    Fabrika içerisinde yanıcı plastik maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiyesi birlikte müdahale etti. 45 araç, 80 personelin söndürmeye çalıştığı yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yangına 8 noktadan müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın bin ton su ile 5 ton köpük kullanarak kontrol altına alan ekipler fabrikada soğutma çalışması başlattı.

    Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken büyük maddi hasarın meydana geldiği fabrikanın içi kullanılamaz hale geldi.

      GÜNCEL HABERLER

      Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

      Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

      Bakan Soylu güvenlik güçleriyle bayramlaştı

      Bakan Soylu güvenlik güçleriyle bayramlaştı

      Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

      Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      EGM: İstanbul'da görev yapan personelimize iki çeşit kumanya dağıtılmıştır

      EGM: İstanbul'da görev yapan personelimize iki çeşit kumanya dağıtılmıştır

      Sıradaki Haber
      Türkiye için sevindiren gelişme! SİHA hamlesi geldi, imzalar atıldı

      Türkiye için sevindiren gelişme! SİHA hamlesi geldi, imzalar atıldı

      Sıradaki Haber
      Irak'ta kum fırtınası! 400’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

      Irak'ta kum fırtınası! 400’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

      Sıradaki Haber
      Memurlara kötü haber! Bunu yapan yanar, meslekten atılma nedeni...

      Memurlara kötü haber! Bunu yapan yanar, meslekten atılma nedeni...

      Sıradaki Haber