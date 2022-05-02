Araba kiralamada talep patladı! Yüzde 30 arttı

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, günlük araç kiralamanın mevsimsel etkilerden uzaklaştığını ve yılın her ayında talep gören bir hizmet haline geldiğini söyledi. Özellikle bayram ve tatil dönemlerinde günlük araç kiralamaya olan talepte artış yaşandığını ifade eden Ekici, "Pandeminin etkilerinin yavaşladığı bu günlerde bayramın da gelmesi ile araç kiralamaya olan talep daha da yoğunluk kazandı. Kısa süreli araç kiralamada, bayram döneminde yüzde 80 üzerinde doluluk bekleniyor. Bayramın mayıs başına denk gelmesi nedeniyle pandemi öncesindeki yıllardaki yaz yoğunluğunu beklememekle birlikte, bayram süresince de talebin artarak devam edeceği görüşündeyiz."

YÜZDE 30 BÜYÜME

Bu arada günlük araç kiralama sektörü, bu yıl toparlanması beklenen turizm sektörüne araç satın alarak hazırlık yapıyor. Eğer arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse günlük araç kiralamaya olan talep de olumlu etkilenecek. Ekici, "Araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamada geçen yıla göre yüzde 25-30'a yakın bir büyüme yaşanabilir. Sektörün iş hacmi 2019 seviyesine yaklaşabilir" dedi.

KARAVANLA TATİLE İLGİ BÜYÜK

Pandemi sonrasında yaygınlaşma eğilimi gösteren bir diğer trendin de karavan kiralama olduğunu ifade eden Ekici, şunları anlattı: "Mekanla sınırlı kalmadan özgürce tatil yapmak isteyen tatilcilere, en üst düzey hijyen ve güvenli ortam ile otel konforunda hizmet sunulan karavan kiralama seçeneğinin bu yıl da yoğun talep görmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz."

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARACA İLGİ ARTIYOR

Tüketicilerin elektrikli ve hibrit araçlara ilgisi hızla artıyor. Bir sonraki satın alacakları aracın hibrit ya da elektrikli olacağını söyleyen tüketicilerin oranı 11 puan artışla yüzde 27 oldu

Otomotiv sektörü dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir dönüşüm geçiriyor. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), bu dönüşümün tüketici satın alma ve kullanım tercihlerine nasıl yansıdığını araştırdı. Araştırma, Türkiye'de tüketicilerin elektrikli ve hibrit araçlara ilgisinin hızla arttığını gösteriyor. Bir sonraki satın alacakları aracın hibrit ya da elektrikli olacağını söyleyen Türk tüketicilerin oranı geçen yıla kıyasla 11 puan artışla yüzde 27 oldu. Gelecekte kesinlikle elektrikli ve hibrit araç alabileceklerini belirten Türk tüketicilerin oranı yüzde 29 iken, bu oran fiyat teklifinin yeterince cazip olması durumunda ise yüzde 90'a yükseliyor. Araştırma, elektrikli araçların cazip bir seçenek olarak görünmesinin nedenlerine de odaklanıyor. Buna göre, Türk tüketicilerin elektrikli araca duydukları ilginin nedenini öncelikle bu araçların çevreye daha az zarar vermesi olarak gösteriyor.

Tüketiciyi elektrikli araçlardan uzaklaştıran başlıca etkenler, yetersiz şarj altyapısı ve yüksek fiyat. Türk tüketicilerin elektrikli araç alma isteklerinin önündeki başlıca unsur olarak yüzde 43 ile yeterli şarj istasyonunun olmamasını ve yüzde 41 ile araç fiyatlarının yüksek olmasını gösteriyor.

TEŞVİK İÇİN VERGİ İNDİRİMİ

Elektrikli araç satın almaya yönelik talebin hangi koşullarda artabileceği yönündeki soruya ise katılımcıların yüzde 56'sı 'vergi indirimleri' ve yüzde 50'si de satın alma fiyatı üzerinden verilecek teşvikler cevabını verdi. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması seçeneği ise 19 puanlık artışla yüzde 47 ile üçüncü sırada yer aldı.

ONLINE SATIN ALMA FİKRİNE SICAK

Araştırma kapsamında, katılımcılara bir sonraki araçlarını internet üzerinden alıp almayacakları sorusu da yöneltildi. Bu konuda Türk katılımcılar yüzde 35'lik bir oran ile olumlu bir yaklaşım sergiledi.