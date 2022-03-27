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    YaşamBeşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
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    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, motosiklet çarptı. Kazada, motosikletin çarptığı kadın ve sürücü yaralandı.

    27.03.2022 - 13:48 | | Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)
    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
    Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
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    Barbaros Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, Sarıyer yönüne giden bir motosiklet çarptı. Kazada motosikletin çarptığı kadın ve sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ise hafif yaralı olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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