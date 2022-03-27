Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

Barbaros Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, Sarıyer yönüne giden bir motosiklet çarptı. Kazada motosikletin çarptığı kadın ve sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ise hafif yaralı olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.