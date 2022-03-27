°
Şehir seçiniz
    BİST2.1910.86EURO16.400.77USD14.830.11ALTIN913.53-0.25
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamDemir yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu
    HaberlerYaşam Haberleri Demir yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu
    ABONE OL

    Demir yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu

    Çanakkale Boğazı'na Ege Denizi'nden giriş yapan 82 metre uzunluğundaki 'Gelibolu' adlı demir yüklü gemi, Kumkale önlerinde karaya oturdu.

    27.03.2022 - 13:06 |
    Demir yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu

    İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgas Limanı'na demir götüren 82 metre uzunluğundaki Togo bayraklı 'Gelibolu' adlı gemi, Çanakkae Boğazı'nın Ege Denizi girişindeki Kumkale önlerinde karaya oturdu. Kaptan durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü ve 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ile balıkadam ekibi bölgeye sevk edildi.

      GÜNCEL HABERLER

      Ukrayna-Rusya savaşından gelen görüntüler dünyayı şoke etti! Ukrayna harekete geçti...

      Ukrayna-Rusya savaşından gelen görüntüler dünyayı şoke etti! Ukrayna harekete geçti...

      Vatandaşlara 'merdiven altı ürün' uyarısı! TESK Başkanı Palandöken açıkladı

      Vatandaşlara 'merdiven altı ürün' uyarısı! TESK Başkanı Palandöken açıkladı

      İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 58 gözaltı

      İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 58 gözaltı

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Orhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? TÜSİAD'ın yeni Başkanı hakkında merak edilenler!

      Orhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? TÜSİAD'ın yeni Başkanı hakkında merak edilenler!

      Sıradaki Haber
      Ukrayna-Rusya savaşından gelen görüntüler dünyayı şoke etti! Ukrayna harekete geçti...

      Ukrayna-Rusya savaşından gelen görüntüler dünyayı şoke etti! Ukrayna harekete geçti...

      Sıradaki Haber
      İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 58 gözaltı

      İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 58 gözaltı

      Sıradaki Haber
      Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

      Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

      Sıradaki Haber