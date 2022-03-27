°
Şehir seçiniz
    BİST2.176-0.03EURO16.350.16USD14.870.32ALTIN932.23-0.05
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşam5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
    HaberlerYaşam Haberleri 5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
    ABONE OL

    5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

    27.03.2022 - 13:15 | | DHA
    5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

    Olay, sabah saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, kapısını çaldıkları ve yanıt alamadıkları Kocaman ailesinin hayatından endişe ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Mustafa, eşi Perihan ile çocukları Ayşegül, Rukiye ve Mehmet Ali Kocaman'ı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdığı Kocaman ailesi fertlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

    GÜNCEL HABERLER

    Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışına katıldı

    Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışına katıldı

    Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

    Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

    Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

    Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

    Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

    Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

    Sıradaki Haber
    Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Flaş tazminat kararı

    Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Flaş tazminat kararı

    Sıradaki Haber
    EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

    EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

    Sıradaki Haber