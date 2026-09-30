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AJet'ten dev kampanya: yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası: Biletler 39 Euro'dan satışta

30.09.2026 - 17:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

AJet'ten dev kampanya: yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası: Biletler 39 Euro'dan satışta

Yurtdışı seyahat planı yapanlar için AJet’ten cazip bir kampanya duyuruldu. Şirket, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı bağlantılı seçili dış hat uçuşları için tek yön Basic biletleri 39 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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AJet, İstanbul ve Ankara bağlantılı seçili dış hat uçuşları için tek yön Basic biletleri 39 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya, AJet'in uçuş düzenlediği 54 destinasyon arasındaki bağlantılı seferleri kapsıyor.

Amsterdam'dan Dubai'ye, Berlin'den Tiflis'e, Paris'ten Beyrut'a seçili dış hat rotalarında Sabiha Gökçen Havalimanı ya da Esenboğa Havalimanı bağlantılı seferlerdeki tek yön uçuşlarda geçerli kampanyada toplam 100 bin indirimli koltuk satışa sunuldu.

Biletler, 1 Ekim saat 23.59'a kadar AJet'in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerinden alınabilecek. Biletler, 17 Kasım 2026-4 Mart 2027 arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Yurt dışı çıkışlı uçuşlarda 11-27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri kampanya dışında tutulacak.

Kampanya şu destinasyonlarda geçerli olacak:

"Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep."

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