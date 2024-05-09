Arabası olanlar dikkat! ‘Otomobilimizde zehir soluyoruz’

ABD’deki Duke Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, otomobillerin içindeki havada fazla miktarda zehirli (toksik) alev geciktirici tespit edildi. Olası alevleri engellemek için koltuk köpüğü gibi otomobillerdeki malzemelere eklenen bu kimyasalların sağlık sorunlarına neden olduğu bildirildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; toksikoloji uzmanı Rebecca Hoehn, “Araştırmamız, iç malzemelerin arabalarımızın kabin havasına zararlı kimyasallar saldığını ortaya çıkardı. Bir sürücünün her gün en az bir saatini otomobilinde geçirdiği göz önüne alındığında bu önemli bir halk sağlığı sorunudur” dedi.

Hoehn, “Araç içi toksik hava, otomobilleriyle işe gidip gelme süresi uzun olan sürücülerin yanı sarı yetişkinlere göre daha fazla hava soluyan çocuk yolcular için çok daha endişe verici” uyarısında bulundu.

Kimyasal formülü TCPP diye açıklanan alev geciktiricilerin sıcak havada araç içine daha fazla kimyasal saldığı bildirilirken, bilim insanı Lydia Jahl “Pencereleri açarak ve gölgeye park ederek arabanızdaki alev geciktiricilere maruz kalma oranını azaltabilirsiniz” dedi.

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