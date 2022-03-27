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    YaşamŞeyma Demir'den acı haber! Günlerdir her yerde aranıyordu...
    HaberlerYaşam Haberleri Şeyma Demir'den acı haber! Günlerdir her yerde aranıyordu...
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    Şeyma Demir'den acı haber! Günlerdir her yerde aranıyordu...

    Kırşehir'de aileleri tarafından haber alınamayan gençleri arama çalışmaları devam ederken, Şeyma Demir'in cansız bedeni Kızılırmak kenarında bulundu.

    27.03.2022 - 13:43 |
    Şeyma Demir'den acı haber! Günlerdir her yerde aranıyordu...
    Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu
    Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu
    Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu
    Haberin Tüm Fotoğrafları

    Alınan bilgiye göre, Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (28) geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi.

    Dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kortullu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında arama yaptı. Gece boyu süren arama çalışmalarında kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cansız bedeni ırmak kenarında bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama çalışması devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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