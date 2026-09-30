T24'e erişim engeli: İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı!
30.09.2026 - 16:35Güncellenme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, haber sitesi T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
T24'ün internet sitesi ve sanal medya hesaplarına "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde, T24'ün son 1 yıl içerisindeki 118 içeriğinin LGBT propagandası niteliğinde olduğu tespit edildi.
Çalışmaların ardından T24'ün internet sitesi ve sanal medya hesaplarının kapatılması talep edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu internet sitesi ve sanal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararı verildi. Karar, uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.