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    YaşamTrafik magandaları sosyal medya "tık almak" uğruna yarıştı
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    Trafik magandaları sosyal medya "tık almak" uğruna yarıştı

    Şişli'de iki araç sürücüsü, sosyal medyada beğeni kazanmak için, trafikte kontrolsüz şekilde şerit değiştirerek yarıştı. Trafiği tehlikeye sokan 'maganda' sürücüler, insan hayatını hiçe saydıkları o anları, sosyal medya hesaplarından da yayınladı.

    27.03.2022 - 10:52 |
    Trafik magandaları sosyal medya "tık almak" uğruna yarıştı

    Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece geç saatlerde yarışan iki otomobil sürücüsü, sosyal medyada beğeni kazanmak için, hem kendileri hem diğer sürücüler için büyük tehdit oluşturdu. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntülerde, trafikteki diğer sürücülere aldırış etmeden, art arda kural ihlali yaptıkları görülen sürücüler, otomobillerinden gelen yüksek müzik sesiyle gürültü kirliliğine de neden oldu.

    TRAFİĞİ DURDURDU, ÇOCUĞUNU KAPUTTA DANS ETTİRDİ

    Beyoğlu’nda trafiği kapatan sürücüler ise çevredeki insanlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, trafiği durduran otomobilin kaputunda küçük bir çocuğun yüksek müzikle dans ettiği, insanların tepkilerine aldırış etmeyen araç sürücüsünün, uzun süre yolu kapatmaya devam ettiği görülüyor.

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