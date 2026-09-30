Ordu'da şehir dışındakiler dikkat: Evlerinize ekipler gelecek!

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Vali Muammer Erol, mücadelede kurumlar, belediyeler, muhtarlıklar ve ziraat odalarının iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Daha dikkatli, daha profesyonel, daha verimli ve iş birliğiyle hareket edersek hepimizin yüzünü güldürecek sonuçlar ortaya çıkar" dedi.



Vali Erol, özellikle kışlakların ilaçlanması konusunda üreticilerin ve vatandaşların çalışmalara destek vermesini istedi. Ordu dışında yaşayan vatandaşların, ilaçlama döneminde ekiplerin evlere ve kapalı alanlara ulaşabilmesi için gerekli kolaylığı sağlamaları gerektiğini belirten Erol, belediyeler ile organize sanayi bölgelerinin de kendi sorumluluk alanlarında ilaçlama çalışmalarına katkı sunmasını istedi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kahverengi kokarcayla mücadelenin mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla sürdürüldüğünü söyledi.



Ay, kırsal alanda 2023 yılında 40 bin, 2024 yılında 265 bin ve 2025 yılında 335 bin 245 kışlağın ilaçlandığını belirtti. Biyolojik mücadele kapsamında 2024 yılında 28 bin, 2025 yılında 245 bin ve 2026 yılında 300 bin samuray arısının doğaya salındığını aktaran Ay, 113 bin 800 feromon tuzağının da üreticilere dağıtıldığını ifade etti.