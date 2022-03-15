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    YaşamBankadan kredi çekerken yakalandı! Hepsi üstünden çıktı, toplam 133 bin lira para...
    HaberlerYaşam Haberleri Bankadan kredi çekerken yakalandı! Hepsi üstünden çıktı, toplam 133 bin lira para...
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    Bankadan kredi çekerken yakalandı! Hepsi üstünden çıktı, toplam 133 bin lira para...

    Hatay’da, İstanbul'da yaşayan doktor adına sahte kimlikle bankadan kredi çekmek isteyen R.K., polis ekiplerince yakalandı. R.K.'nin; suçüstü alındığı bankadan 10 bin lira, başka bankadan 100 bin lira ihtiyaç kredisi, 23 bin lira da kredi kartından olmak üzere toplam 133 bin lira çektiği tespit edildi.

    15.03.2022 - 16:44 |
    Bankadan kredi çekerken yakalandı! Hepsi üstünden çıktı, toplam 133 bin lira para...

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan banka şubesinden sahte kimlik kullanılarak kredi çekildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, R.K.'yi, İstanbul'da doktor olarak çalışan kişinin üzerine kredi çekmek isterken sahte kimlikle yakaladı.

    R.K.'nin; suçüstü alındığı bankadan 10 bin lira, başka bankadan 100 bin lira ihtiyaç kredisi, 23 bin lira da kredi kartından olmak üzere toplam 133 bin lira çektiği tespit edildi.

    R.K.'nin üst aramasında da sahte banknotlardan 7 bin 100 lira, kimlik bilgilerini kullandığı doktor adına düzenlenen sahte kimlik ve ehliyet, 5,08 gram metamfetamin, 5,98 gram esrar, 12 cinsel içerikli hap, 4 bankadan alınan kredi kartı, 3 kişi adına düzenlenen sahte kimlik fotokopisi ve 3 bin 80 lira ele geçirildi. R.K. hakkında adli işlem yapıldı.

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