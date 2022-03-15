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    YaşamRezidansta sır ölüm! Erkek arkadaşı hakkında işlem başlatıldı
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    Rezidansta sır ölüm! Erkek arkadaşı hakkında işlem başlatıldı

    Esenyurt'ta 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç'un düştüğü öne sürülen rezidansta yaşamadığı gibi misafir giriş kaydının da bulunmadığını belirlendi. Oruç'un erkek arkadaşı hakkında adli işlem başlatıldı.

    15.03.2022 - 15:06 | | DHA
    Rezidansta sır ölüm! Erkek arkadaşı hakkında işlem başlatıldı

    Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç, 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken genç kızın öldüğü belirlendi.

    'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayda, Özge Binnur Oruç'un rezidansta yaşamadığı gibi misafir giriş kaydının da bulunmadığını belirlendi. Site içerisindeki dairelerin çoğunun boş olması nedeniyle Oruç'un atladığı sırada çevrede herhangi bir ses veya olumsuz durumun fark edilmediği kaydedildi. Polis, araştırmalarını sürdürürken, genç kızın erkek arkadaşı R.Ş.S.'nin olay saatinde 112'yi arayarak kız arkadaşına ulaşamadığını ve yaşamına son vermiş olabileceğine dair ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özge Binnur Oruç ile R.Ş.S.'nin Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde tartıştıkları, genç kızın buradan ayrıldığını belirledi. Kız arkadaşına ulaşamayan R.Ş.S.'nin bir süre beklediği, ardından kendisini arayan Oruç'un "Hakkını helal et" diyerek telefonu kapattığı tespit edildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Ş.S.'yi polis merkezine götürerek hakkında adli işlem başlatıldı.

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