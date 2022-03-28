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    YaşamBağcılar'da İETT otobüsü alev alev yandı!
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    Bağcılar'da İETT otobüsü alev alev yandı!

    Bağcılar'da seyir halinde olan bir İETT otobüsü alev alev yandı. Alevleri fark eden şoför az sayıdaki yolcuyu tahliye ederken, gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    28.03.2022 - 19:06 | | Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL, (DHA)
    Bağcılar'da İETT otobüsü alev alev yandı!

    Yangın, saat 17.30da Bağcılar Koçman Caddesi'nde çıktı. Seyir halinde olan 34 YR 5242 plakalı İETT otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri gören şoför otobüsü durdurup, az sayıdaki yolcuyu tahliye etti. Şoför, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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