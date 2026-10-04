Kızardı, tatlandı, hasat başladı! Salkım salkım toplayıp kasalara dolduruyorlar

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Afşin’de yıllardır sürdürülen bağ bozumu geleneği, yalnızca bir tarımsal faaliyet olarak değil, ilçenin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak da yaşatılıyor. Üreticiler, bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alırken, imece usulüyle sürdürülen hasat geleneği de yeni nesillere aktarılıyor.Sabahın serinliğinde başlayan ve gün boyu devam eden hasatta bağlardan kasalar dolusu üzüm çıkarken, Afşin’in bağlarında sonbaharın renkleri ve hasadın bereketi aynı anda yaşanıyor.