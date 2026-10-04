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GündemKızardı, tatlandı, hasat başladı! Salkım salkım toplayıp kasalara dolduruyorlar
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Kızardı, tatlandı, hasat başladı! Salkım salkım toplayıp kasalara dolduruyorlar

04.10.2026 - 13:21Güncellenme Tarihi:

Kahramanmaraş’a sonbaharın gelişiyle birlikte bağ bozumu başladı.

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1Kızardı, tatlandı, hasat başladı! Salkım salkım toplayıp kasalara dolduruyorlar

Afşin İlçesine özgü şirelik Kabarcık üzümünde hasat heyecanı yaşanırken, üreticiler günün ilk ışıklarıyla bağlara girerek olgunlaşan üzümleri tek tek topluyor.

2Kızardı, tatlandı, hasat başladı! Salkım salkım toplayıp kasalara dolduruyorlar

Kızaran ve tatlanan Kabarcık üzümleri, üreticilerin makaslarıyla salkım salkım kesilerek kasalara dolduruluyor. Bağlarda yoğun mesai yaşanırken, toplanan üzümler başta pekmez olmak üzere yöresel şire ürünlerine dönüşmek üzere hazırlanıyor.

3Kızardı, tatlandı, hasat başladı! Salkım salkım toplayıp kasalara dolduruyorlar

Afşin’de yıllardır sürdürülen bağ bozumu geleneği, yalnızca bir tarımsal faaliyet olarak değil, ilçenin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak da yaşatılıyor. Üreticiler, bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alırken, imece usulüyle sürdürülen hasat geleneği de yeni nesillere aktarılıyor.Sabahın serinliğinde başlayan ve gün boyu devam eden hasatta bağlardan kasalar dolusu üzüm çıkarken, Afşin’in bağlarında sonbaharın renkleri ve hasadın bereketi aynı anda yaşanıyor.

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