Kağıthane’de 3 gün alıkonulan 2 kişi yaşadıkalrını anlattı: 'Sırtımızda naylon eritip, bıçakla kestiler'

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Hakan Ç.’nin ifadesinin devamında, "Bir süre sonra bizi bağlı bir şekilde bıraktılar ve başımıza sonradan Zeki A. geldi. 20 Eylül günü sabah saatlerinde Zeki isimli şahıs yine başımızdaydı ve elinde bir tabanca vardı. Bu tabancanın dipcik kısmıyla Görkem’in ve benim başımıza defalarca vurdu. Bizim bu odada olduğumuz süre boyunca elimiz ayaklarımız ve ağzımız bağlı bir şekilde yatakta uzanır bir şekilde yatıyorduk. Bir süre sonra Zeki isimli şahıs odadan ayrıldı, başımızda hiçkimse yoktu. Ben de bir fırsat bulup ayağa kalktım ve küçük adımlarla cama doğru ilerledim ve camdan birinin görmesi umuduyla dışarı baktım. O esnada bir kadınla göz göze geldim ve bağlı elimi göstererek yardım istedim. Her an birinin geleceği korkusuyla hemen geri dönerek bıraktıkları yere yattım. Bir süre sonra Zeki isimli şahıs yanımıza geldi ve Görkem ile beni darbetmeye devam etti. Kısa süre sonrada dairenin kapısı çaldı ve polisler geldi, bizi alarak önce hastaneye sonra da emniyete götürdüler" cümlelerini kullandığı da öğrenildi.