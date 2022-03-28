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    YaşamDiyarbakır'da korkunç durum! Anne yaptığıyla dehşete düşürdü!
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    Diyarbakır'da korkunç durum! Anne yaptığıyla dehşete düşürdü!

    Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan ve o anları da cep telefonu kamerasına kaydeden E.K. adlı kadın gözaltına alındı. Kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi.

    28.03.2022 - 18:18 | | Burak EMEK / DHA
    Diyarbakır'da korkunç durum! Anne yaptığıyla dehşete düşürdü!

    Kayapınar ilçesinde yaşayan ve 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı. E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi.

    İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ESKİ EŞİMİ KORKUTMAK AMACIYLA ÇEKTİM

    Diyarbakır'da 8 aylık kızı R.E.K.'yı yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. E.K., ifadesinde kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla çekip gönderdiğini ileri sürdü. E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, R.E.K.'nın yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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