Ankara'da doÄŸal gaz patlamasÄ±! 1 iÅŸçi yaralandÄ±
Ankara'da doÄŸal gaz kaÃ§aÄŸÄ±na mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada 1 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
26.04.2022 - 07:37 | | Ferhat EKÄ°NCÄ°/ANKARA, (DHA)-
Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerindeÂ Akyurt ilÃ§esi BÃ¼ÄŸdÃ¼z Mahallesi'nde meydana geldi. DoÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± olduÄŸu ihbarÄ± alan ekipler, mÃ¼dahale iÃ§in bÃ¶lgeye gitti. GÃ¶revlilerin,Â gaz kaÃ§aÄŸÄ±na mÃ¼dahale etiÄŸi sÄ±rada patlama meydana geldi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n Ã§Ä±karken,Â bÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±. Ekiplerin, gaz akÄ±ÅŸÄ±sÄ±nÄ± kesmesinin ardÄ±ndan yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Patlama sÄ±rasÄ±nda yaralanan iÅŸÃ§iye ilk mÃ¼dahale, olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. YaralÄ± iÅŸÃ§i, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hastaneye sevk edildi.