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    Restorantta çÄ±kan yangÄ±n, paniÄŸe neden oldu

    Ankara'nÄ±n Ã‡ankaya ilÃ§esinde bir restorantÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n, paniÄŸe neden oldu.Â

    26.04.2022 - 07:34 | | Ferhat EKÄ°NCÄ°/ANKARA,(DHA)
    Restorantta çÄ±kan yangÄ±n, paniÄŸe neden oldu

    YangÄ±n, saat 18.30 sularÄ±nda SÃ¶ÄŸÃ¼tÃ¶zÃ¼ Caddesi'nde bulunan bir restorantta meydana geldi. HenÃ¼z bilinmeyen bir nedenle restorantÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda baÅŸlayan alevler, kÄ±sa sÃ¼rede metrelerce yÃ¼ksekliÄŸe ulaÅŸtÄ±. Restorant Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye, emniyet ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. BÃ¼yÃ¼yen yangÄ±n, Ã§evredeki vatandaÅŸlarda paniÄŸe neden oldu.Â 

    YangÄ±n, itfaiye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Can kaybÄ±nÄ±n ve yaralÄ±nÄ±nÂ bulunmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n, restorantta kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± hasara yol aÃ§tÄ±. Elektrik aksamÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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