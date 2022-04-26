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    EkonomiBayramda ücretsiz! Resmen duyuruldu, toplu taşıma, otoyol ve köprüler...
    HaberlerEkonomi Haberleri Bayramda ücretsiz! Resmen duyuruldu, toplu taşıma, otoyol ve köprüler...
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    Bayramda ücretsiz! Resmen duyuruldu, toplu taşıma, otoyol ve köprüler...

    Milyonlar bekliyordu. Bayramda ücretsiz olacak. Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    26.04.2022 - 07:31 | | DHA
    Bayramda ücretsiz! Resmen duyuruldu, toplu taşıma, otoyol ve köprüler...

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek. (DHA)

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