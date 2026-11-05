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Yoğun kar yağışı Tendürek Geçidi'nde etkili oldu

05.11.2026 - 20:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AĞRI, (DHA)

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Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan Tendürek Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri çalışma başlattı. Çok sayıda aracın kontrollü ilerleyebildiği yolda sürücüler, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki Tendürek Geçidi’nde kar yağışı etkisini artırdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde yol yüzeyi karla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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Kar yağışının ardından karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede karla mücadele çalışması başlattı. İş makineleri ve kar küreme araçlarıyla yürütülen çalışmalarda, yolda biriken kar temizlenirken ekiplerin gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yüksek rakımı ve sert iklim koşullarıyla kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Tendürek Geçidi’nde kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkileyebiliyor. Karayolları ekiplerinin güzergâhta kar temizleme ve yol güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları devam ederken, sürücülerin bölgede kontrollü seyretmeleri istendi.

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