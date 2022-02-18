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Tayland'ın başkentinin ismi değişiyor

Tayland'ın başkenti Bangkok, İngilizce ismini değiştirerek resmiyette Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) olarak kullanmaya hazırlanıyor.

18.02.2022 - 16:10 |
Tayland'ın başkentinin ismi değişiyor

Turizm destinasyonlarının en önemli isimlerinden Tayland hükümeti, başkent Bangkok’un ismini değiştiriyor. Tayland Kraliyet Ofisi’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada başkent Bangkok’un İngilizce isminin Tayca dilinde okunduğu gibi Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) olarak değiştirildiği bildirildi. Açıklamada, resmi evraklarda Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) olarak geçeceği kaydedildi.

Sosyal medyada tepki

Duyurunun ardından Bangkok’un isim değişikliği sosyal medya kullanıcılarının büyük eleştiri almasının ardından Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang açıklama yaparak, başkentin resmi isminin 2001 yılında bu yana “Krung Thep Maha Nakhon: Bangkok” olarak kullanıldığını ve “Bangkok” isminin resmi evraklarda parantez içinde kullanılmaya devam edileceği ifade etti. Kwanmuang’ın ardından açıklama yapan Tayland Başbakan Yardımcılarından Wissanu Krea-ngam ise başkent için “Bangkok” isminin kullanılmaya devam edeceği ancak karışıklık yaşanmaması adına yabancıların da “Krung Thep” ismini kullanması için teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkentin Tayca dilindeki resmi ismi ise oldukça uzun: Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit.

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