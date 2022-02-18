Ülkeye bir uçak dolusu 50 ton nakit para getirildi! Önce Kırım şimdi Ukrayna...

Batılı ülkelerin, uluslararası para transfer sistemi SWIFT’e erişimi engelleyeceği endişesiyle sadece geçen aralıkta Rusya’ya taşınan nakit miktarı 4 milyar 970 milyon doları buldu. Rus basını, özel bankaların yurtdışındaki varlıklarını teminat göstererek ABD Merkez Bankası’ndan bu tutarı sipariş ettiğini yazdı. Dövizin 100 dolarlık banknotlar şeklinde taşındığı düşünülürse, sevk edilen paranın toplam ağırlığı 50 ton olarak hesaplandı. Bu ağırlıkta bir yükün nakliyesi için dev bir kargo uçağına ihtiyaç var.