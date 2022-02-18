Yunanistan'da felaket! Yanan feribotta 237 yolcu arasında Türkler de vardı...

Yunanistan güne felaketle uyandı. Yunanistan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, İtalya'ya gitmek üzere Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı. Yerel saatle 06.50'de çıkan yangın için kurtarma ekipleri gönderildi. Toplamda 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribotta şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.



KAÇMAK İÇİN FERİBOTTAN ATLADILAR

Feribottan atlayarak yangından kaçmaya çalışanların olduğu ifade edilirken, toplamda 242 kişi kurtarıldı. 46 kişi ise kurtarma ekipleri tarafından aranıyor. Syrena Euroferry Feribotu'nda çıkan yangını kontrol altına almak ve yolcuların tahliyesi için başlatılan kurtarma operasyonuna en az 3 sahil güvenlik gemisi katılıyor. Kurtarılacak kazazedeler için de ilkyardım hazırlıkları yapıldı.



KURTARILANLAR KORFU'YA GÖTÜRÜLDÜ

Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü söyledi. Bölgede hava koşullarının "ılıman" olduğu aktarıldı.



SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.

Bir Türk gemisi, yanan feribota yardım için alarga (açıkta) bekliyor. Gemini Denizcilik'e ait M/V Sirena adlı Türk yük gemisi, yardım etmek üzere bölgede beklemede. İtalya'dan Türkiye'ye gelirken yanan geminin yardım çağrısını duyarak dümen kıran M/V Sirena adlı Türk gemisi, cansallarını ve her türlü kurtarma ekipmanını hazır ederek yanan geminin olduğu bölgeye gitti.





"HEMEN ROTAMIZI DEĞİŞTİRDİK"

Su üzerini tarayan mürettebat, denize düşen yoluları almak için hazır bekliyor. Gemini Denizcilik'in sahibi Levent Horasanlı, Milliyet'e özel olarak bilgi verirken, "Denizde yardımlaşmak bir denizcilik geleneğidir. İtalya'dan Türkiye'ye gelirken hemen rotamızı değiştirerek, yardıma ihtiyacı olabilecek denizcilere ve yolculara doğru hareket ettik. Tüm imkanlarımızı kullanarak bize ihtiyacı olanlara yardım eli uzatmak için gemimizi bölgede bekletiyoruz. En az hasarla atlatılmasını diliyoruz." şeklinde bilgi verdi.



TÜRK KAPTAN KONUŞTU

Syrena Gemisinin Kaptanı Cevdet Bilen, 'Feribotta Türk şoförlerin olduğunu söylüyorlar, birçoğu kurtarıldı diye biliyorum. 288 personelden 242 personeli tahliye ettiklerini söylemişlerdi. Kalanları aramaya devam ediyoruz. Yangın söndürülmüştü ama için için yanmaya devam edebilir. Aradığımız insanların gemide mi olduğunu denizde mi olduğunu bilemiyoruz, aramaya devam ediyoruz' dedi.

'Yardımlarına 3 Yunan yelkenli geliyor' diyen Bilen, 'İtalyan savaş gemisi geliyor. Bir geminin yandığını, kurtarma operasyonuna katılmamız gerektiğini söylediler, biz de hemen çalışmalara başladık' dedi.

22 Türk şoförden hepsinin kurtarıldığını belirtildiğini söyleyen Bilen, 'Tam kaç kişi kurtarıldı bilmiyorlar. Yardımlarına ilk olarak 3 tane Yunan yelkenli gidiyor. Daha sonra da biz gidiyoruz. Bize ilk Olimpia Radyo ulaştı.' ifadelerine yer verdi.

'NEFES ALMAKTA ZORLANDIK'

Kaptanın 'gemiyi terk edin' anonsu sonrası bölgede zaman karşı yarış başladı. Facianın Türk tanıkları yaşadıklarını anlattı.

Diplomatik kaynaklara göre, yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı vardı. Hayatını kaybeden veya yaralanan kimse olmadı.

Gemideki Türk yolculardan birisi olan Fahri Özgen, 'Gece saat 01:45 sıralarında gemi seyahat etti. Geminin hareketinden 3 saat sonra alarm verildi, gemide yangın çıktığı söylendi. Beklemek zorunda kaldık. Gemi artık seyir halinde değildi, yavaş yavaş kokular da gelmeye başladı. Şaşkınlıkla herkes bir yerlere koşturmaya başladı, can yeleklerini giyip beklemeye başladık' dedi.

İçeriye duman gelmeye başlayınca geminin dışarısına çıkarıldıklarını belirten Özgen sözlerine şöyle devam etti;

'İçeriye duman gelince geminin dışına, en dış güverteye çıkardılar, bir saat kadar bekledik. Rüzgar ters esince duman üzerimize geliyor, nefes almakta zorlandığımız anlar oldu'

Yangının elektrik kontağından yangının belirtildiği söyleyen Özgen, 'İki filika vardı, 70'er kişilik filikaya 140 kişi bindik. Elektrik de gitti, kaldık zindan gibi denizin ortasında' dedi.

Gemide 24 Türk vatandaşının olduğunu belirten Özgen, '24 Türk var. Ben TIR şoförü değilim. İş görüşmesi için özel arabamla İtalya'ya gidiyordum. 22 TIR şoförü var burada, birinin akıbetinden Haber alınamıyor Denize atlayanları da gördüm çıplak gözle' dedi.

'Herkes yara bere içinde canını kurtarmak için birbirini çiğneyemeye başladı' diyen Özgen şu ifadeleri kullandı;

'Burada büyük mağduriyet var. Pasaport, para yok, arabamız yandı. Derdimizi anlatamıyoruz, su yok. Eskiden mülteci toplama kampı gibi bir yer, tel örgülerle çevrili. Herkes şaşkınlıkla birbirine bakıyor.'

Filika ile bir süre açık denizde beklediklerini belirten Özgen, 'Gün ağardığında bize bir gemi yaklaştı, kuru yük gemisi, filika ile açıkta dolaşıyoruz. Dolaşırken kuru yük gemisi yaklaştı. Geminin kaptanı da benim yeğenim. O da orada, geminin başında' dedi.

'BİZDEN BİR KİŞİ KAYIP'

'Gemiden ayrıldığımızda en son kaptanın denize atladığını gördüm, gemide insan kalmadı, kaderine terkedildi' diyen Özgen sözlerine şöyle devam etti;

'Bu gemide 288 kişinin olduğu söyleniyor, 231 TIR şoförü olduğu söyleniyor. Bir sürü diğer ırklardan insan var, iletişime geçemiyoruz. Bizden bir kişi kayıp Türk olarak.'

GEMİDEKİ TÜRK ŞOFÖR: HER ŞEYİMİZ YANDI

Gemideki Türk şoförlerden Hayrullah Çetin, 'Yunanistan'dan bindik, İtalya'ya gitmek için. En son gemiye ben bindim. 02'ye 10 vardı. Saat 04'e 10 kala anons ettiler, gemiyi boşaltın diye. Bizi toplanma alanına topladılar. Deniz polisi ulaştı, iki filikaya aldılar, Korfu limanına getirdiler. Biz şu anda limandayız' dedi.

Çetin sözlerine şöyle devam etti;

'Ne olacak, ne edecek, Türkiye'ye nasıl ulaşacağız bilgi veren yok. Evraklar, pasaportlarımız yandı. Belki gemi şimdi batmıştır. Gemi fulldü. Binek araç çok azdı, genelde TIR'dı. En son gemiye ben bindim. Gemi 4 kat.'

TÜRK ŞOFÖR: GEÇ KALINSA CANLI ÇIKAMAZDIK

Yunanistan'dan İtalya'ya seyir halindeyken, yangın çıkan feribotta bulunan TIR şoförü Mehmet Kelçeoğlu, "Saat 04.00 sıralarında yangın alarmları çalmaya başladı. Hepimizi güverteye topladılar sonrasında gelen filikalarla bizi kurtardılar. 15 dakika geç kalınsa feribottan canlı çıkamazdık" dedi. Getirildikleri Korfu Adası'nda 26 Türk şoför olduğunu belirten Kelçeoğlu, "Bildiğim kadarıyla 1 Türk şoför de aranıyor. Bütün her şeyimiz TIR'ların içinde yandı" diye konuştu.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken, yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına müdahale edilirken, kurtarma ekipleri de gönderildi. Feribotta 237'si yolcu, 51'i mürettebat ekibi 288 kişinin bulunduğu belirtildi. Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği (UKAT) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Turan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek için yola çıkan 'Euroferry Olympia' isimli Ro-Ro gemisinde Avrupa'ya taşımacılık yapan üyelerinin de bulunduğunu söyledi. Aldıkları ilk bilgiler göre, ölen ve yaralananın olmadığını belirten Turan, kurtarılan yolcuların ve mürettebatın Yunanistan'ın Korfu Adası'na götürüldüğünü öğrendiklerini kaydetti. Turan, feribotta 6'sı Günsaldı olmak üzere Erhanlar, Derebey, Ladik, Sertel ve Yakut firmalarına ait TIR'ların bulunduğunu belirtti. Yangını haber almalarından itibaren tüm gelişmeleri takip ettiklerini belirten Turan, "Hem resmi makamlarla hem de iş birliklerimizin olduğu Yunan denizcilik dernekleri ve armatörlerle temas halindeyiz" diye konuştu.