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DünyaHavaalanında yakalanan 3 kadın polisleri şok etti! Peçeli ve ağır makyajlı...
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Havaalanında yakalanan 3 kadın polisleri şok etti! Peçeli ve ağır makyajlı...

Birleşik Arap Emirlikleri’ne sığınmak isteyen üç Nijeryalı erkek kadın kılığına girdi. Ağır bir makyaj da yapan üç erkeğin, bu ülkede daha iyi bir hayat kurma umudu havalimanındaki polislere takıldı.

18.02.2022 - 11:23 |
Havaalanında yakalanan 3 kadın polisleri şok etti! Peçeli ve ağır makyajlı...

Nijerya'dan Dubai'ye kaçan kadın kılığındaki üç kişi Dubai havalimanında yakalandı. Dubai'ye sığınmak isteyen üç Nijeryalı erkeğin, Arap kadınları gibi uzun pardösü ve başörtüleriyle göçmen polislerini kandırmaya çalıştığı bildirildi.

Üç adamın kadın kıyafetleriyle ve ağır bir makyajla, gözaltına alınan diğer kişilerle karakolda çekilen videosu da TikTok'ta viral oldu.

Havaalanında yakalanan 3 kadın polisleri şok etti Peçeli ve ağır makyajlı...

Birçok kişi, gençlerin gerçekten de kadına benzediğini belirtirken bir sosyal medya kullanıcısı “Makyaj sanatçılarının numarasını istiyorum” yorumu yaptı.

Havaalanında yakalanan 3 kadın polisleri şok etti Peçeli ve ağır makyajlı...

Güney Afrika televizyonu Kaya 959, üç adamın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki zenginlikle ilgili haberleri okuyunca bu ülkede daha iyi bir hayat kurma umuduyla bu yola başvurduğunu belirtti.

Havaalanında yakalanan 3 kadın polisleri şok etti Peçeli ve ağır makyajlı...

Hukuk sisteminin çok katı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde, üç Nijeryalıya kadın kılığında gezdikleri için üç yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Havaalanında yakalanan 3 kadın polisleri şok etti Peçeli ve ağır makyajlı...

 

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