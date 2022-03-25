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SiyasetYeni seçim sisteminin detayları ortaya çıktı! İşte seçim yasası teklifinin getirdikleri...
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Yeni seçim sisteminin detayları ortaya çıktı! İşte seçim yasası teklifinin getirdikleri...

Seçimlerle ilgili kritik gelişme! Yeni seçim yasasının detayları ortaya çıktı. TBMM Anayasa Komisyonu, 17 saatlik aralıksız çalışma sonucunda seçim barajını yüzde 7’ye indiren yasa teklifini, bazı değişikliklerle kabul etti. Teklif önümüzdeki hafta da Genel Kurul'da ele alınıp hızla yasalaştırılacak. Böylece yapılan değişikliklerin 2023 yılı seçimlerinde yürürlüğe girmesi sağlanacak. İşte yeni seçim sisteminin ayrıntıları...

25.03.2022 - 09:48 |
Yeni seçim sisteminin detayları ortaya çıktı! İşte seçim yasası teklifinin getirdikleri...

TBMM Anayasa Komisyonu, 17 saatlik aralıksız çalışma sonucunda seçim barajını yüzde 7'ye indiren yasa teklifini bazı değişiklikler ile kabul etti. Teklif önümüzdeki hafta da Genel Kurul'da ele alınıp hızla yasalaştırılacak. Böylece yapılan değişikliklerin 2023 yılı seçimlerinde yürürlüğe girmesi sağlanacak.

Anayasa Komisyonu'nun önceki gün yapılan toplantısında muhalefet her zaman olduğu gibi düzenlemenin çıkmasını engellemek için her türlü yönteme başvurdu. Zaman zaman da ortamı provoke etti. Teklifte AK Parti ve MHP'nin ortak önergeleri ile bazı değişiklikler de yapıldı. Teklifin getirdikleri ve yapılan değişiklikler şöyle:

SEÇİM BARAJI İNİYOR

Yüzde 10 olan Türkiye seçim barajı yüzde 7'ye iniyor.

OYLAR PARTİLERE

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

KONGRE KOŞULU

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek

GRUP KURMA KOŞULU

Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

KAYITLI ADRES BİLGİLERİ ESAS ALINACAK

SEÇİM GÖÇÜ ÖNLEMİ

Mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Bu süre teklifte 1 yıl olarak öngörülmüştü, önerge ile değiştirildi.

EN SON ADRES

Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmenin oy kullanma hakkının elinden alınmaması için düzenleme yapıldı. Buna göre adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak.

10 GÜNLÜK SÜRE

Muhtarlığı kazanan seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç 10 gün içinde belgelendirmesi halinde mazbatası verilecek. (Sabah)

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