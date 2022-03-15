Sözcü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede; Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumun durumu, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Fransa’daki Türk ve Müslüman toplumun mevcut durumu ile yaşadıkları sorunlara değinilen görüşmede; İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla kararlı mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi.

Ukrayna'daki insani krizin daha fazla derinleşmemesi için savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği de belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte oynadığı ara bulucu rolün önemine vurgu yapılan görüşmede, barışa yönelik çabaları için Türkiye’ye teşekkür edildi.