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Siyaset‘Yılın hemşiresi’ Büşra Torun, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı
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‘Yılın hemşiresi’ Büşra Torun, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde ‘hemşire’ olarak görev yapan ve 11 Ağustos 2021’de yaşanan sel felaketindeki üstün gayretleriyle ‘yılın hemşiresi’ seçilen Büşra Torun, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

15.03.2022 - 16:47 | | İHA
‘Yılın hemşiresi’ Büşra Torun, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği görev yapan hemşire Büşra Torun, 11 Ağustos 2021 yılındaki Kastamonu’da yaşanan sel afetinden sonraki gayretleri ile 'yılın hemşiresi' ödülüne layık görüldü.

‘Yılın hemşiresi’ Büşra Torun, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu ve Bozkurt Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Janset Doğan ile birlikte katılan hemşire Büşra Torun, 14 Mart Tıp Bayramı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan almanın heyecanını yaşadı.

Aynı zamanda yazar olan Büşra Torun, "Tabkı" adlı kitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

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