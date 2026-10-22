Nazilli'de dev ulaşım seferberliği: 82 mahallede çalışmalar aralıksız devam ediyor

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Nazilli'nin her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Tetik, "Biz bu göreve Nazilli'mizin sorunlarını konuşmaya değil, çözmeye geldik. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, kentimizin çehresini değiştirecek kalıcı hizmetler üretiyoruz. Hedefimiz çok net; 5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan Nazilli'mizin yenilenmemiş yolunu bırakmamak. Merkezde ne varsa kırsalda da o olacak. 82 mahallemizin tamamında aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim anlayışımız belli: Az laf, çok iş" ifadelerini kullandı.