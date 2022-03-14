Ömer Çelik'ten Ukrayna açıklaması: Cumhurbaşkanımız sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor

AK Parti'li Çelik, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik sürdürdüğü yoğun diplomasiye devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu diplomatik performansın Türkiye'yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleştirdiğini belirten Çelik, "Avrupa Birliği (AB) kurumları Türkiye ile ortak diplomatik girişim geliştirme konusunda yetersiz kaldı. Bu nedenle AB adına diplomatik bir görünürlük yok. Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar ise sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholzun bu ziyareti diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemlidir." ifadesini kullandı.