Elon Musk, Vladimir Putin'e meydan okudu! 'Teke tek dövüş...'

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk’tan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilginç bir teklif geldi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Putin’e meydan okuyarak, “teke tek dövüş” teklif etti. Musk, paylaşımında Kremlin Sarayı’nın Rusça olan Twitter adresini ekleyerek, “Bahis konusu Ukrayna'dır. Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" dedi.



Elon Musk, şubat sonlarında Rus saldırıları karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla internet hizmetinin sekteye uğramaması için Starlink uydularını etkinleştirmişti.