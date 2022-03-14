Rusya - Ukrayna savaşında Putin'in 'En acımasız' silahları sahada! İşte dünyanın çekindiği Rus ölüm makineleri...
Rusya - Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna kanadı sert direniş sonucu istilanın "hüsrana uğradığını" öne sürdü fakat Vladimir Putin, Harkov kentinde savaş suçu sayılan bombaların kullanıldığı bildirilirken ölümcül güç kullanımını birçok farklı silahla kullanımıyla artırmaya hazır olduğunu gösterdi.
Ukrayna topraklarına ülkenin her yönünden giren Rus ordusu, Kiev'e ve bazı diğer büyük şehirlere saldırma girişimlerine devam ediyor. Batılı analistlerse Rus ordusunun beklenmedik zorluklarla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Rusya'nın dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olduğuna dair yaygın bir inanç olsa da, ülkenin konuşlandırabileceği birçok başka yıkıcı silahı daha var, öyle ki görünüşe göre bunlardan bazılarını çoktan kullandı bile. İşte Ukrayna'daki savaş devam ederken Putin'in emrindeki silahlar.
EN ACIMASIZ SAVAŞ SİLAHLARINDAN: 'VAKUM BOMBALARI'
Ukrayna'nın başkentine doğru hareket ettiği görülen silahlar arasında TOS-1 termobarik roketatarları, BM-21 122mm Grad, BM-21 220mm Uragan ve 300mm Smerch sistemleri de bulunuyor. Termobarik silahlar var olan en acımasız savaş silahlarından biri kabul ediliyor.
Füzeler, patlaması halinde binalar ve insanlar da dahil yollarındaki her şeyi yok edebilecek kuvvette süpersonik basınç dalgalarına neden olan son derece patlayıcı bir yakıt ve kimyasal karışımıyla dolu. Aynı zamanda aerosol bombası veya vakum bombası olarak da biliniyorlar çünkü güçlü bir patlama meydana getirebilmek için etraftaki havadan oksijeni emiyorlar.
Ukrayna'nın ABD büyükelçisi, istila sırasında termobarik roketatarların kullanıldığını söylemişti. Birleşik Krallık (BK) Savunma Bakanlığı'na göre Rusya da Ukrayna'da termobarik silahlar kullandığını doğruladı. Bakanlığın Twitter gönderisinde, "Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da TOS-1A silah sisteminin kullanıldığını doğruladı" dendi. TOS-1A, termobarik roketler kullanarak hem yangın hem de patlama etkisi yaratıyor.
'DERİN BİR NEFES ALIP SUYA DALDIĞINIZI DÜŞÜNÜN'
The Independent'a konuşan istihbarat yetkilileri, Rusların büyük binalarda kullanılabilecek 27M Malka 203mm kendinden tahrikli ağır obüs ve 2S4 Tyulpan 240mm kendinden tahrikli ağır havan topları da kullandığını söyledi.
Portsmouth Üniversitesi'nden Peter Lee, Rusya'nın Suriye'de kullandığının iddia edilmesinin ardından 2016'da bu bombaların nasıl çalıştığını korkunç detaylarıyla açıklamıştı.
Lee, "Derin bir nefes alıp suya daldığınızı düşünün" diye yazmış ve şöyle devam etmişti: "Sonra tüm oksijenin vücudunuzdan anında çıkarıldığını hayal edin. Tekrar nefes almaya çalışın. Fakat soğuk su yerine ciğerlerinize sizi içeriden öldüren zehirli, yanıcı parçacıklar doluyor."
2000'de İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Rusya'nın iddiaya göre bir yıl önce Çeçenistan'da bu silahları kullanmasını "önemli insani sonuçlara sahip tehlikeli bir gerginlik artışı" diyerek kınamıştı.
MİSKET BOMBALARI
Rus ordusu Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki bir anaokulunda saklanan iki yetişkinle bir çocuğun ölümüne neden olan saldırıda misket bombası kullanmakla da suçlanmıştı. Misket bombaları veya misket mühimmatları geniş bir alanda yüzlerce daha küçük mühimmat veya bombacık saçarak yıkıcı hasara ve kayıplara neden oluyor.
HRW de misket mühimmatı kullanımına ilişkin örnekler tespit ettiğini açıklamıştı. Cuma günü Rus ordusunun Vuhledar kentinde bir gün önce misket bombası kullandığı duyurulmuştu. HRW saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Örgüt, bu silahı "geniş bir alana rastgele tali mühimmat veya bombacıklar saçarak çatışma sırasında sivillere yönelik doğrudan bir tehdit" diye tanımlıyor.
Araştırma ve teyit alanlarında uzmanlaşan internet sitesi Bellingcat ise pazar günü Ukrayna'da misket mühimmatlarının kullanıldığı birden fazla yer tespit ettiğini açıkladı. Sitede Okhtyrka kentindeki bir anaokulu ve sitenin sosyal medyadaki misket mühimmatı saldırıları haberlerini doğruladığı Harkov olmak üzere iki yerden bahsediliyordu.
Misket Bombalarını Yasaklama Sözleşmesi kapsamında BK dahil 100'den fazla ülke bu rastgele silahları asla kullanmayacağına söz verdi fakat ne Rusya ne de Ukrayna bu sözleşmeyi imzalamıştı. Uluslararası Af Örgütü, bir anaokuluna yapılan saldırının "savaş suçu teşkil edebileceğini" söyleyerek Rusya'nın Ukrayna'da bildirilen misket mühimmatı kullanımını kınamıştı.
BİNLERCE NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI
Vladimir Putin, Rusya'nın stratejik nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarm durumuna geçirmiş olsa da bu tür aşırı önlemler şimdiye kadar kullanılmadı.
Bunun yerine Rusya, Ukrayna yakınlarına teorik olarak nükleer silah fırlatabilecek bazı "çift kabiliyetli" araçlar yerleştirdi ancak gruba göre Rusya'nın sahada nükleer silahlar veya nükleer gözetim birimleri konuşlandırdığına dair hiçbir işaret yok. Rusya'nın kendisi de nükleer silah kullanmayı planladığını açıklamadı.
Ülkenin cephaneliğinde bulunan nükleer silah sayısına ilişkin raporlar farklılık gösterse de 6 bin 200 civarında nükleer savaş başlığına sahip olduklarına inanılıyor.
The Bulletin of the Atomic Scientists'e göre bunlardan yaklaşık 1588'i balistik füzeler ve ağır bombardıman üslerinde konuşlandırılırken, kabaca 977 stratejik savaş başlığı ve 1912 stratejik olmayan savaş başlığı da yedekte bulunuyor.
SAVAŞ UÇAKLARI
Rus ordusu, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında bir dizi savaş uçağı kullanıyor. Rus ordusunun uçakları havadan karaya güdümlü füzeler ateşleyebiliyor ya da misket bombaları ya da parça tesirli bombalar fırlatabiliyor.
Bir ABD savunma yetkilisi, ilk istihbarat bilgilerinin gösterdiği kadarıyla Rus ordusunun Ukrayna hava savunmasını ve mühimmat depolarını vurmaya odaklanan 75 sabit kanatlı bombardıman uçağı kullandığını söyledi.
Ukrayna ordusu, başkent Kiev'e yönelik taarruzlarda Mi-8 de dahil saldırı ve nakliye helikopterlerinin de kullanıldığını belirtmişti. Cumartesi günüyse askerleri taşıyan bir Rus nakliye uçağının düşürüldüğünü iddia etmişlerdi.