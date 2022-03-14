Rusya - Ukrayna savaşında Putin'in 'En acımasız' silahları sahada! İşte dünyanın çekindiği Rus ölüm makineleri...

Ukrayna topraklarına ülkenin her yönünden giren Rus ordusu, Kiev'e ve bazı diğer büyük şehirlere saldırma girişimlerine devam ediyor. Batılı analistlerse Rus ordusunun beklenmedik zorluklarla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Rusya'nın dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olduğuna dair yaygın bir inanç olsa da, ülkenin konuşlandırabileceği birçok başka yıkıcı silahı daha var, öyle ki görünüşe göre bunlardan bazılarını çoktan kullandı bile. İşte Ukrayna'daki savaş devam ederken Putin'in emrindeki silahlar.