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Karamollaoğlu: Ramazan ayını huzur içinde tamamladık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Elhamdülillah ramazan ayını huzur içinde tamamladık. Biz huzur içinde tamamladık; ama maalesef bizim yaşadığımız huzuru yaşayamayan birçok kardeşimiz var" dedi.

02.05.2022 - 09:12 | | Ferhat EKİNCİ/ ANKARA, (DHA)-
Karamollaoğlu: Ramazan ayını huzur içinde tamamladık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayram namazını Ankara'da Balgat Hamidiye Camii'nde kıldı. Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Karamollaoğlu, çıkışta açıklama yaptı. Karamollaoğlu, vatandaşların bayramını kutlayarak "Elhamdülillah ramazan ayını huzur içinde tamamladık. Biz huzur içinde tamamladık; ama maalesef bizim yaşadığımız huzuru yaşayamayan birçok kardeşimiz var; belki yüz binler, milyonlarca. Cenab-ı Hak onlara da ve bütün İslam alemine, bütün dünyamıza huzur ve barış ihsan etsin. Camilerde hemen herkes barış için, huzur için dua ettiler" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Filistin'de yaşanan duruma değinerek "Tabii zaten birkaç gün önce Filistin'le ilgili, Mescid-i Aksa'yla ilgili bir sempozyum düzenlemişlerdi arkadaşlarımız. Oraya iştirak ettik, onların acılarını paylaştık. İnşallah bu acılar en kısa zamanda son bulur temennisinde, duasında bulunuyoruz. Orada kardeşlerimizin yaşadığı zulmü anlatmak mümkün değil" dedi. 

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