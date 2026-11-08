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GündemOrmanda yürürken karşısına çıktı! 40 santimlik dev mantar şaşırttı
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Ormanda yürürken karşısına çıktı! 40 santimlik dev mantar şaşırttı

08.11.2026 - 13:28Güncellenme Tarihi:
Ormanda yürürken karşısına çıktı! 40 santimlik dev mantar şaşırttı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayarası köyü yakınlarında ormanlık alanda yürüyüş yapan Erdal Günay, yaklaşık 40 santim boyutunda "dedebölük" olarak bilinen nadir bir buluntuya rastladı.

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Doğa yürüyüşü sırasında bölgedeki ormanlık arazide dolaşırken dikkatini çeken cisme yaklaşan Günay, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 39-40 santim büyüklüğündeki devasa boyutuyla dikkat çeken Dedebölük mantarı heyecanlandırdı.

Ormanda yürürken karşısına çıktı 40 santimlik dev mantar şaşırttı

Bulunan mantar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdal Günay, doğada bu ebatlarda bir kütleye denk gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, keşfettiği anlarda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

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