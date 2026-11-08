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Artvin’de kar geçidi kapattı! 6 köyle ulaşım kesildi

08.11.2026 - 14:53Güncellenme Tarihi:

Artvin’in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Macahel Geçidi ulaşıma kapandı. Geçidin zirvesinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşırken, Camili bölgesindeki 6 köye ulaşım kesildi.

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1Artvin’de kar geçidi kapattı! 6 köyle ulaşım kesildi

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Camili (Macahel) bölgesine ulaşımı sağlayan bin 960 rakımlı Macahel Geçidi, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

2Artvin’de kar geçidi kapattı! 6 köyle ulaşım kesildi

Geçidin zirvesinde kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Bölgedeki 6 köye ulaşım sağlanamazken, ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının devam ettiği bölgede ağır hava şartları çalışmaları güçleştiriyor.

3Artvin’de kar geçidi kapattı! 6 köyle ulaşım kesildi

Bölge halkından Nasır Önder, "Bugün 8 Kasım. Macahel bölgesinde kar nedeniyle ulaşım kapandı. Köy yollarında yolda kalan araçlar olduğu bilgisi geldi. Dün gece çalışma başlatıldı ancak şartlar ağır olduğu için greyder güçlükle ilerleyebildi.

4Artvin’de kar geçidi kapattı! 6 köyle ulaşım kesildi

Şu anda Macahel yolu kapalı. Yol açılana kadar kimse bölgeye gelmek için yola çıkmasın. Geçidin zirvesinde yaklaşık 40 santimetre kar var ve kar yağışı devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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