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Fuat Oktay: Bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2019'dan sonra Covid-19 salgınıyla birlikte neredeyse 2 yıl tüm ülke olarak, tüm dünya olarak kapanmıştık. Şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik" dedi.

02.05.2022 - 09:10 | | Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)-
Fuat Oktay: Bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte kıldı. Cami çıkışı açıklama yapan Oktay, vatandaşların bayramını kutlayarak, "Muhteşem bir ramazan geçirdik bu yıl hamdolsun. 2019'dan sonra Covid-19 salgınıyla birlikte neredeyse 2 yıl tüm ülke olarak, tüm dünya olarak kapanmıştık. Şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik. Hemen her akşam dostlarımızla, sevdiklerimizle iftarımızı birlikte açarak, ramazanda birliktelikler yaşayarak. İnşallah bu ramazan, coğrafyamızdaki tüm sıkıntılara, onların da giderilmesi ve barışla sonlanmasına, Müslümanların daha güzel bir coğrafyada yaşaması, barış, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına vesile olur. Yine kuzeyimizde devam eden savaşın sonlanması, güneyimizde devam eden tüm sıkıntıların sonlanmasına vesile olur. Ben bu vesileyle milletimizin, memleketimizdeki tüm insanların, İslam coğrafyasında yaşayan insanlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum. Görevleri başında olan, sınırlarımızda nöbet tutan, içeride ve dışarıda güvenliğimiz için canını feda eden tüm güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin, sahil güvenliğimizin, jandarmamızın hepsinin bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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