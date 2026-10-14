Ticari araç, minibüs ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı

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Kaza, saat 19.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolunun Peribacaları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yol çalışması nedeniyle tek şeritten gidilen yolda Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Sadık G. (76) yönetimindeki 35 DD 2583 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen Mustafa A. (65) idaresindeki 43 FN 275 plakalı kamyonla çarpıştı.

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Çarpışmanın ardından hafif ticari araç, Erhan Ç. yönetimindeki 09 AHV 133 plakalı minibüse de çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sadık G. ile araçta bulunan Cemile G. (72) ve Selfinaz Ş. (49) ile minibüs sürücüsü Erhan Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ç. (38) yaralandı. Kamyon sürücüsü Mustafa A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Cemile G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun her iki istikamette trafik akışı bir süre durdu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.