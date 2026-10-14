Havalar soğudu kombi ile petekler için uyarı geldi! Faturaları düşürmek ve ısınmada sorun yaşamamak için neler yapılmalı?

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Temizlik ve bakımın önemine dikkat çeken tesisat ve kombi bakım ustası Kürşat Balcan, kombi ile petek veya yerden ısıtma tesisatının her yıl veya 2 yılda bir mutlak suretle temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Yakıt tasarrufu sağlamak için iki senede bir temizlenmesi, kombilerin bakımı yapılması lazım.