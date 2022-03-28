Kabine toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a yapacağı ziyaretten önce Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısına başkanlık ediyor. Toplantıda öncelikle Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler ele alınacak; Türkiye'nin Moskova ve Kiev yönetimleri arasındaki arabuluculuk faaliyetleri ve ateşkes için yürütülen diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Bu kapsamda Erdoğan'ın Brüksel NATO Liderler Zirvesi'ndeki temasları, zirvede liderlerle yaptığı ikili görüşmelere ilişkin detaylar da gözden geçirilecek. Diğer yandan savaşın Türkiye'ye etkileri, tarım, ticaret, enerji gibi alanlarda alınacak tedbirler ile Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili son durum da masada...

ENFLASYON DA MASADA

Kabine gündeminin bir diğer önemli başlığı ekonomideki gelişmeler... Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar, temel gıda ürünlerine yönelik stokçuluk girişimleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi gıda ürünlerinde yaşanabilecek fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak önlemler Kabine toplantısında ele alınacak. Toplantıda ayrıca terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ve koronavirüsle mücadele çalışmaları da değerlendirilecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabinenin ardından Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.