Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de! iki ülke arasında kritik 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 15.40 sıralarında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nda Abu Dabi Federal Bakanı ve Mihmandar Bakan Tani bin Ahmed Al Zeyouidi ile Kraliyet Ailesi Üyesi, Emir'in kardeşi Başkanlık İşleri Bakanı Şeyh Mansour, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve eşi Burcu Erdoğdu Tunçer, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve eşi Aslı Alanat Kılıç ile Abu Dabi Büyükelçiliği görevlileri tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Devlet Başkanlığı Qasr Al Watan’a geçti. Erdoğan, Veliaht Prens El Nahyan tarafından Qasr Al Watan’da resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, askeri kıtayı selamladı. Törende daha sonra Erdoğan ve El Nahyan’a karşılıklı heyetler tanıtıldı. İki lider resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temasları kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların yanı sıra barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlanan anlaşmaların da imzalanacağı temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı ‘EXPO 2020 Dubai’ye gelerek, Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 2013 yılında BAE’yi ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı ve Mihmandar Bakan Tani bin Ahmed Al Zeyouidi ile Kraliyet Ailesi Üyesi, Emirin kardeşi Başkanlık İşleri Bakanı Şeyh Mansour, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve eşi Burcu Erdoğdu Tunçer, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve eşi Aslı Alanat Kılıç ile Abu Dabi Büyükelçiliği görevlileri tarafından karşılandı.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Türkiye - BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile BAE arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, İklim Eylemi Alanında Mutabakat Zaptı, Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı, Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, “Afet ve Acil Durum Yönetimi” Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü, Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi imzalandı.

Öte yandan Türkiye ve BAE arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu’na imza atıldı.