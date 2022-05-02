Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum, memleketi Konya'daki programÄ±nÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼de Sultan Selim Camisi'nde bayram namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan hemÅŸerileriyle bayramlaÅŸtÄ±. Ã‡ocuklara da oyuncak hediye etti.Â

Birlik ve beraberlik mesajÄ± veren Bakan Kurum, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

''BayramÄ±n Ã¼lkemize, memleketimize, tÃ¼m Ä°slam coÄŸrafyasÄ±na saÄŸlÄ±k, huzur, barÄ±ÅŸ getirmesi,Â yÃ¼ce rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlar, birliÄŸin, beraberliÄŸin, kardeÅŸliÄŸin en yÃ¼ksek noktada bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte Ã¶ksÃ¼zlerin, yetimlerinÂ hatÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, birlik beraberliÄŸin kucaklaÅŸmanÄ±n en yÃ¼ksek noktaya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerimiz ve bugÃ¼nleri inÅŸallah dolu dolu geÃ§ireceÄŸizÂ Bu noktada tabiiÂ 2Â yÄ±ldÄ±r kovid salgÄ±nÄ± sebebiyle bayramlarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok coÅŸkulu yaÅŸayamamÄ±ÅŸtÄ±k. Teravihlerimize gidemedik. KucaklaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±k ama hamdolsun salgÄ±n sÃ¼recinin deÂ azalmasÄ±yla birlikte bu yÄ±l ramazan ayÄ±mÄ±zÄ±, bayramÄ±mÄ±zÄ± bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸkuyla karÅŸÄ±ladÄ±k.''

ENFLASYONLA MÃœCADELEMÄ°ZÄ° SÃœRDÃœRECEÄžÄ°ZÂ

Enflasyonla mÃ¼cadelenin sÃ¼receÄŸini belirten Bakan Kurum, ''Ukrayna-Â Rusya krizindeki barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±, huzurun saÄŸlanmasÄ±, adaletin saÄŸlanmasÄ±yla da inÅŸallah hem bÃ¶lgemizdeÂ hem de dÃ¼nyadaÂ barÄ±ÅŸ hakim kÄ±lacaktÄ±r.Â Bu tedarik zincirinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yine enflasyonÂ tÃ¼m dÃ¼nyada etkisini gÃ¶sterdi. Bu enflasyon, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili mÃ¼cadelemizi sonuna kadarÂ sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz ve her zaman vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, milletimizin yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz. Biz hiÃ§bir zaman vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± aÃ§ da aÃ§Ä±kta bÄ±rakmadÄ±k. Her zaman yanÄ±nda olduk, omuz omuza olduk, gÃ¶nÃ¼l gÃ¶nÃ¼le olduk.Â OnlarÄ±n gÃ¶zlerinin iÃ§ine baktÄ±k veÂ burada problemleri, sorunlarÄ± neyse hep de bunlarÄ± Ã§Ã¶zmenin, aÅŸmanÄ±n derdi iÃ§inde olduk. Yine aynÄ± tarafta olacaÄŸÄ±z.Â AynÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nda olacaÄŸÄ±z. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶zlerinin iÃ§ine bakacaÄŸÄ±z. ''diye konuÅŸtu.Â