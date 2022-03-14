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    SağlıkKandaki mineral dengesini bozuyor, böbreğin düzgün çalışmasını engelliyor! Fazlası zararlı...
    HaberlerSağlık Haberleri Kandaki mineral dengesini bozuyor, böbreğin düzgün çalışmasını engelliyor! Fazlası zararlı...
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    Kandaki mineral dengesini bozuyor, böbreğin düzgün çalışmasını engelliyor! Fazlası zararlı...

    Kandaki mineral dengesini bozuyor, bununla birlikte böbreğin düzgün çalışmasını engelliyor. Fazla tüketilmemesi büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, böbrek rahatsızlıklarının tedavi ve önleme yöntemleri hakkında bilgi vererek, “Fazla tuzdan kaçının, çok tuzlu yiyecekler kandaki mineral dengesini bozarak, böbreğin düzgün çalışmasını zorlaştırabilir” uyarısında bulundu.

    14.03.2022 - 10:03 |
    Kandaki mineral dengesini bozuyor, böbreğin düzgün çalışmasını engelliyor! Fazlası zararlı...

    Böbreklerin vücutta hayati önem taşıyan pek çok işlevi üstlenen ve sağlıklı yaşamak için büyük katkıda bulunan önemli organlar olduğunu belirten Dr. Hasan Levent, “Böbrekler, atık ürünleri vücuttan uzaklaştırır. Yediğimiz gıdaların, kullandığımız ilaçların metabolizması sonucu ortaya çıkan üre, ürik asit ve diğer zehirli maddelerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Vücudun su ve elektrolit dengesini korur. Fazla suyu atarak sıvı dengesini, asit-alkali dengesini, tuz-mineral dengesini korur. Kan basıncını kontrol eden Renin hormonunu sentezler. Kemiklerimizi güçlü ve sağlıklı tutan D vitaminini, aktif formu olan Kalsitriol’e çevirir. Kan yapımına yardımcı olur. Kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardımcı olan Eritropoetin hormonunu sentezler” ifadelerini kullandı.

    Bu belirtiler böbrek hastalıklarının habercisi

    Böbrek hastalıklarına sebep olan pek çok faktör bulunduğunun altını çizen Levent, enfeksiyon, az su içmek, aşırı su kaybı, doktorlara danışmadan kullanılan ilaçlar, toksinler, kalp yetmezliği, yüksek kan şekeri, karaciğer yetmezliği, böbrek taşları ve bazı tümörlerin bu faktörler içerisinde yer aldığını kaydetti. Böbrek hastalığının belirtilerini de aktaran Levent, “Belirtiler; bel, sırt, karın, kasık bölgesinde ağrı, yorgunluk, halsizlik, göz çevresinde şişlik, ayak ve ayak bileklerinde şişme, mide bulantısı, iştahsızlık, kuru ve kaşıntılı deri, idrarda artma veya azalma, sık idrara çıkma, idrarda kan, idrar renginde koyuluk, köpüklü idrar, kas krampları, uyumakta güçlük, nefes darlığı, ağız kokusu, baş ağrısı, baş dönmesidir” dedi.

    “Fazla tuzdan kaçının, bol su içerek egzersiz yapın”

    Böbrek rahatsızlıklarının tedavi ve önleme yöntemleri hakkında da bilgi veren Levent, “İlaçları dikkatli kullanın. Reçetesiz satılan ilaçları doktora danışmadan kullanmayınız. Fazla tuzdan kaçının, çok tuzlu yiyecekler kandaki mineral dengesini bozarak, böbreğin düzgün çalışmasını zorlaştırabilir. Susuz kalmayın, günde 8-10 su bardağı su için. Sağlıklı ve dengeli beslenme yapın. Egzersiz yapın. Haftada en az 3 gün yarım saat yürüyüş yapın. Alkol ve sigara gibi toksik yapıcı maddeleri kullanmayın. Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, şişmanlık, ailede böbrek hastalığının olması, ilerlemiş yaş, 60 yaş üzeri, risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinden herhangi biri varsa ya da belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz. Belirtilere bağlı olarak tanı koymak için kan ve idrar testleri, görüntüleme tetkikleri yapılacaktır. Tanıya göre tedavi programı uygulanacaktır” diye konuştu.

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