Kansere yol açıyor! İçme sularında büyük tehlike, riski artırıyor, nitrat düzeyi ve...

Plastik damacanalarda durum ne?

Damacana su tüketirken her gıda maddesinde olduğu gibi merdiven altı firmalara dikkat edip büyük firmalara güvenmekte fayda var. Bakanlığın belirlediği kritere göre, bir damacana maksimum 75 kere ya da beş yıl kullanılabilir. Bunu okuyunca “Bu 75 kullanım, beş yıla tekabül etmiyor, bu ne demek?” diyebilirsiniz. Açıklamaya göre, sirkülasyonu çok olan damacanalar en fazla 75 kere kullanılıyor. Bu beş yıl ise, sirkülasyonu az olan firmalar için. Bakanlık, şu anda bu damacanalarla ilgili bir takip sistemi çıkarmak için çalışıyor.