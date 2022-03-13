Kansere yol açıyor! İçme sularında büyük tehlike, riski artırıyor, nitrat düzeyi ve...
Kansere yol açıyor. Birçok kişi bilmiyor. Mart ayının bağırsak kanseri farkındalık ayı olduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, kolon kanseri tedavisinde büyük gelişmeler olmakla birlikte en büyük önceliğin risk faktörlerini mümkün olduğunca azaltmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Coşkun, içme suyunun içindeki nitrat düzeylerinin bağırsak kanseri riskini artırdığını kaydetti. Peki hangi suyu içmeliyiz? İşte merak edilen gerçekler...
Bir hafta önce içme suyunun içindeki nitrat düzeylerinin bağırsak kanseri riskini artırdığına dair bir analiz yayınlandığını belirten Prof. Dr. Coşkun, Environmental Research dergisinde Yeni Zelandalı Jayne Richards ve arkadaşları tarafından yayınlanan analize göre ülkelerinde görülen bağırsak kanseri vakalarının yüzde 3,26'sının su kaynaklarındaki artan nitrat düzeyi ile ilişkili olduğu bilgisini verdi.
Araştırmacıların yaptıkları analizde her yıl 100 kadar bağırsak kanserinin içme suyuna fazla miktarda nitrat karışmasının sonucu geliştiğini hesapladıklarını bildiren Coşkun, “Tarım alanlarında kullanılan kimyasal gübreler, tarım ilaçları ve yine hayvancılık alanları yer altı kaynak sularının kirlenmesine yol açabilmektedir.
Özellikle azotlu gübreler toprak ve suda nitrat birikmesine yol açabilmektedir. Vücutta artan nitrat düzeyleri eğer insan vücudundaki iç kaynaklardaki ve besinlerle alınan antioksidanlarla dengelenemezse kanserojen olan N-nitrozo bileşiklerine dönüşmektedir ve bu şekilde kanser risk artışı olmaktadır” dedi.
İşlenmiş et ürünlerinin fazla tüketilmesinin içerdiği nitrat bileşikleri nedeniyle kanserle ilişkili olabileceğine dair kuvvetli şüpheler bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Tüketilen su içerisinde artmış nitrat düzeyleri kanser açısından ilave bir risk oluşturabilir.
Ülkemizde içme sularında nitrat düzeyleri belli aralıklar ile kontrol ediliyor ve nitrat fazlalığı ile ilgili bugüne kadar ciddi bir sıkıntı bildirilmedi.
Fakat özellikle kimyasal gübrelemenin gittikçe arttığı günümüzde içme su kaynaklarındaki nitrat düzeylerinin daha yakın kontrolü uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.
İyi su nedir?
İnsan sağlığına zararlı olabilecek mikroorganizmaları ve kimyasalları içermeyen aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri yeterli ve dengeli miktarda içeren renksiz, kokusuz ve berrak olan su, sağlıklı ve iyi sudur. Mesela biz Türkler mineral oranı yüksek suları pek sevmiyoruz. Almanya’daki sular bize ağır gelir ama insanlar suya orada besin hatta bazen ilaç muamelesi yaparlar.
Türkiye’de nerenin suyu en sağlıklıdır?
Bir suyun kalitesi, kaynağıyla ilgilidir. Kaynak suların minerali vardır ve bu, oradaki toprağın ve taşın jeolojik yapısından gelir. Türkiye’deki en güzel suların çoğunluğu Uludağ’ın kaynak sularıdır çünkü mineral açısından hem zengin hem de lezzet olarak çok dengelidir. Farkında değiliz ama Sağlık Bakanlığı’nın kaynak sularına çok sıkı denetimleri var. Kaynaktan alıyor, şişeden alıyor, sonra bakkaldaki sudan alıp, analiz ediy
Hangi suları içmeliyiz?
Hayatın her alanında olduğu gibi içtiğimiz suda da çeşitlilik önemli. Su, bir gıda maddesidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye’deki musluk suları, içilebilir sular. İyi bir filtrasyon ile musluk sularımız içilebilir. Ama hayatımızı sadece çeşme suyu içerek de geçiremeyiz; mineral oranı iyi, sağlıklı ambalajlı sulardan da tüketmek gerek.
Şehir hatları kontrol ediliyor ama evet, bazı binalar eski ve şebeke borularından ağır metaller geçebiliyor. Bu aşamada, musluk sularını ters ozmozlu filtrelerle filtreleyip yemeklerde ve çaylarda kullanabiliriz.
Plastik damacanalarda durum ne?
Damacana su tüketirken her gıda maddesinde olduğu gibi merdiven altı firmalara dikkat edip büyük firmalara güvenmekte fayda var. Bakanlığın belirlediği kritere göre, bir damacana maksimum 75 kere ya da beş yıl kullanılabilir. Bunu okuyunca “Bu 75 kullanım, beş yıla tekabül etmiyor, bu ne demek?” diyebilirsiniz. Açıklamaya göre, sirkülasyonu çok olan damacanalar en fazla 75 kere kullanılıyor. Bu beş yıl ise, sirkülasyonu az olan firmalar için. Bakanlık, şu anda bu damacanalarla ilgili bir takip sistemi çıkarmak için çalışıyor.
Şişe suyunu hayatımızdan çıkarmak mümkün mü?
Gerçekçi olmak gerekirse “Pet şişeli suyu hiç içmeyin” demek ekonomik açıdan çok zor. Cam şişeyi her daim tercih etmeliyiz.
Hangi sular hiçbir koşulda içilmez?
Güneş altında bekleyeni sakın içmeyin. Güneş altında bekleyen plastiklerde koku olur, camlarda bile yosunlanma görülebilir. Zehirlenir, ölür müyüz? Hayır. Vücuda nasıl bir zararı olduğu henüz tam ispatlanmadı ama ishal gibi kronik rahatsızlıklara yol açabilir.
Su ile ilgili bilinmeyen gerçek
Sütten aldığımız kalsiyumun aynı oranını iyi kalsiyum oranına sahip bir sudan da alabiliyoruz. Yurtdışında laktoz intoleransı olan ya da süt içemeyen pek çok kadına kalsiyum oranı yüksek su önerilir.