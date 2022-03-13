Kanser, diyabet, kalp hastalıkları, hücre tahribatı için şifa! İki ay her gün tüketirseniz...

Hücre tahribatını engelleyen besinler olduğunu dile getiren Diyetisyen Emre Uzun, bu besin grubunun özellikle sebzeler olduğunu açıkladı. Sağlığımıza oldukça faydalı olan besinlerin başında yeşil yapraklı sebzelerin olduğunu söyleyen Emre Uzun bu besinleri neden tüketmemiz gerektiğini sıraladı. Damar sertleşmesini, kalp hastalıklarını ve hatta kanseri önleyen bu mucize besinleri soframızdan eksik etmemiz gerektiğini vurladı. İşte şifa deposu besinler olan yeşil yapraklı sebzelerin faydaları...